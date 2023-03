Dopo infinite sfuriate, Daniele Dal Moro ha finalmente deciso di deporre le armi e si è dichiarato a Oriana Marzoli. I fan del GF Vip hanno gioito.

Dall’inizio del GF Vip ad oggi, Daniele Dal Moro ha dimostrato di avere infinite personalità. Nelle ultime ore, però, ha deciso di far uscire la sua parte migliore, quella che, a cuore aperto, ha confessato a Oriana Marzoli di essere davvero interessato a lei.

Daniele, palando con Oriana, ha dichiarato:

“Secondo me dobbiamo cercare qua dentro di tenere una condizione che ci consenta di vivere sereni, se tu mi porti all’esasperazione e io di conseguenza porto te, come facciamo a essere tranquilli o a star bene? Per forza che si litiga. Non mi passa facilmente l’arrabbiatura. I sentimenti che provo sono veri, se vieni da me e tu pensi che io ti nomini, ci resto male. Mi interessa di te e sono anche consapevole dei miei limiti”.