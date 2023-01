GF Vip, Daniele smaschera Oriana: "A letto con me dicevi altro"

Al termine dell’ultima diretta del GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati andare ad una lite furibonda che è andata avanti per ore.

Il Vippone, in una delle sue tante invettive, ha smascherato la coinquilina.

GF Vip: Daniele smaschera Oriana

Appena i riflettori del GF Vip si sono spenti, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono ritrovati faccia a faccia. La lite è esplosa in un lampo, soprattutto per volere del Vippone. A suo dire, la bella venezuelana ha mentito per tutta la puntata, specialmente per quel che riguarda il suo rapporto con Nicole Murgia.

Ad un certo punto, sono finiti a parlare del loro legame e se ne sono dette di tutti i colori. Daniele ha esordito:

“Tu dici che a me non frega nulla? Lo pensi te! Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni. I tuoi fan ti hanno detto che ti puoi fidare solo di me qui dentro. Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla!”.

Oriana non si fa intimidire da Daniele

Oriana non si è fatta intimidire da Daniele e ha replicato:

“Ma cosa dici? Dopo la seconda notte insieme il giorno dopo mi hai ignorata?! Questo non è avere interesse. Cosa avrei dovuto fare? La verità è che non sei interessato tu. Io ho anche pianto tra le tue braccia e non so piangere per finta”.

Davanti alle parole della Marzoli, Dal Moro ha perso del tutto la pazienza e si è allontanato da lei. Poco dopo, però, è tornato sui suoi passi per continuare ad urlare contro Oriana:

“Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo”.

Lo show di Daniele Dal Moro

A questo punto, Oriana ha preferito non rispondere e ha lasciato Daniele ad urlare da solo. Dal Moro, visibilmente su di giri, ha proseguito il suo sfogo in cortiletto, alla corte di Tavassi & Co. Ha tuonato: