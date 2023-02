Gf Vip, Daniele sull'ex Martina: "Non è mai stata la mia ragazza. Fuori dal Gf è durata circa un mese"

Daniele Dal Moro durante la diretta del Gf Vip ha usato dure parole contro la ex Martina Nasoni: "Non ho strumentalizzato il rapporto".

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 febbraio è stata puntata l’attenzione sul “triangolo” tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Martina Nasoni.

Il modello e imprenditore ha fatto chiarezza su qual è stato il rapporto con la ex Martina, tanto da affermare che non è mai stata la sua fidanzata: “Non ho strumentalizzato il rapporto”, ha dichiarato.

Gf Vip, Daniele fa chiarezza sul legame con Martina: “Mai stata la mia ragazza”

Le parole sono state pronunciate da Dal Moro nel corso di una discussione alquanto accesa tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. In particolare l’influencer venezuelana accusato Nasoni di essere entrata nella casa solo per farsi pubblicità: “Per litigare devi avere i cog**oni, che tu non hai.

Viene facendo la finta santarellina, invece è venuta qua per farsi pubblicità, l’hanno capito in tanti. É evidente che prova ancora qualcosa per lui, cambia pagina”. Martina Nasoni, dal canto suo sostiene che Oriana non sia la ragazza ideale per Daniele in quanto quest’ultimo è “una persona un pò particolare, richiede impegno e una comprensione elevata”.

Martina su Daniele: “Ci siamo trovati un po’ in contrasto”

Daniele Dal Moro, nel fare chiarezza sul legame con Martina Nasoni ha spiegato: “Il rapporto tra me e Martina si è protratto fuori dal GF Vip, quattro anni fa, per circa un mese. Martina non è mai stata la mia ragazza. In questi anni ha rilasciato interviste e dichiarazioni sulla nostra relazione, io invece mai niente”. Ha poi aggiunto: “In 4 anni ci siamo visti una volta a Napoli in vacanza e tra noi non è successo nulla.

Poco tempo fa, vista una operazione che doveva fare, ho voluto essergli vicino e siamo stati al telefono. Non ho strumentalizzato il rapporto”. La giovane ha ammesso che tra i due ci sono stati alti e bassi e che si sono trovati in contrasto.