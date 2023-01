GF Vip: Daniele vuole abbandonare per colpa degli autori

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro è entrato in crisi.

Sembra che il Vippone abbia intenzione di abbandonare la casa per colpa degli autori.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro è stato messo spalle al muro da Elenoire Ferruzzi. Lo stesso Alfonso Signorini gli ha fatto notare che spesso la sua aggressività è esagerata. Appena i riflettori si sono spenti, il Vippone è entrato in crisi e ha manifestato la voglia di abbandonare la casa.

Più volte ha ignorato gli autori che gli chiedevano di indossare il microfono, è entrato spesso in confessionale e ha passato il resto del tempo a dormire.

Attilio Romita, che ha parlato a lungo con Daniele, ha vuotato il sacco. Confidandosi con Oriana Marzoli ha raccontato che Dal Moro vuole abbandonare per colpa degli autori del GF Vip. L’ex mezzo busto del Tg ha dichiarato:

“Oggi lui ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Lui ce l’ha con loro , con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet. Stamani sono andato a letto a dormire alle 6 e mezzo dopo averci parlato ore. Poi mi ha risposto ‘è tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno amen, non mi spaventa’. Lui aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché stava tanto frastornato”.

Romita ha provato a far ragionare Daniele, poi gli ha dato qualche consiglio su Oriana. Ha raccontato:

“Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te. Lui mi diceva ‘io non riesco a cancellare lo storico’. E così gli ho spiegato che tu sei una persona e non un giocattolo. Non può fare questo stop and go. Alternando momenti di dolcezza a momenti di esclusione. Oltre a fare un danno a te si rende ridicolo. Gli ho detto tutto questo e poi sono andato a dormire. Anche perché cosa dovevo dirgli in più? Oggi però l’ho visto proprio giù e gli ho spiegato quello che penso”.