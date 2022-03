GF Vip, Davide Silvestri contro Lulù Selassié: l'attore è infuriato e deluso dalla principessina etiope.

Notte di tensione al GF Vip. Al termine dell’ultima diretta, Davide Silvestri si è scagliato contro Lulù Selassié, accusandola di essere una “doppiogiochista” e una “bugiarda“. Perché l’attore si è infuriato tanto?

L’ultima diretta del GF Vip è stata molto complicata, soprattutto per alcuni concorrenti.

La prima eliminata è stata Nathaly Caldonazzo, che ha perso il televoto con Miriana Trevisan e Antonio Medugno. Poi, a sorpresa, c’è stata una seconda eliminazione immediata, che ha visto lasciare la Casa Alessandro Basciano. Si è arrivati, infine, alle nomination che, come vuole la tradizione, ha acceso diversi attriti tra i concorrenti. Tra questi c’è Davide Silvestri, che si è scagliato contro Lulù Selassié. Quest’ultima, infatti, è stata l’unica a nominarlo, mandandolo al televoto.

L’attore, appena si è reso conto della cosa, ha tuonato:

Davide si è arrabbiato con Lulù perché non si aspettava la nomination. Nei giorni scorsi, infatti, la principessa etiope lo aveva etichettato come un “infame” ed era nata una discussione piuttosto accesa.

La Selassié, alla fine della fiera, si era scusata e Silvestri l’aveva perdonata. E’ proprio per questo motivo che l’attore non si aspettava il suo voto:

“Sono arrabbiatissimo con Lulù. Sono proprio nero… (…) Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame… Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei…”.