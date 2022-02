GF Vip, Davide Silvestri contro Soleil Sorge: è guerra aperta tra i due concorrenti.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Davide Silvestri e Soleil Sorge hanno avuto una discussione piuttosto accesa. Appena i riflettori si sono spenti, l’attore si è scagliato contro l’influencer italo-americana, dichiarando guerra aperta.

GF Vip: Davide contro Soleil

L’amicizia tra Davide Silvestri e Soleil Sorge è, ormai, un vecchio ricordo. Durante l’ultima diretta del GF Vip, l’influencer italo-americana ha nuovamente nominato l’attore, scatenando la sua rabbia. Questa la motivazione della nomination: “Per me non sei limpido. Posso avere mille difetti, però mi espongo e dico la mia. Se tu invece hai iniziato a pensare cose non positive su di me, dovevi dirmelo e non andare a parlarne con altri.

Tu hai la tua strategia di gioco di non esporti, ma a me non piace. […] Comunque io sono disponibile al dialogo, parliamo pure anche domani, però voglio che tu ti esponga e mi dica tutto“. Davide non ha incassato in silenzio e le ha fatto notare che, nei 5 mesi al GF Vip, non ha fatto altro che proteggerla.

La reazione di Davide alla nomination di Soleil

Silvestri, sentitosi accusare di poca trasparenza, ha replicato:

“Non ho mai preso le tue difese? Per colpa tua e di Alex ho perso un bellissimo rapporto che potevo avere di conoscenza – e mi sono pentito – con Aldo Montano. Sai come ti ho difeso? Non attaccandoti“.

La Sorge, neanche a dirlo, non ha accettato le sue parole e ha provato a ribattere. Fortunatamente, Alfonso Signorini ha messo fine a questo confronto insensato. I due hanno diritto di parlarsi, ma hanno tempo durante la settimana, invece che farlo solo in diretta.

Davide si sfoga con le Selassié

Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Davide si è scagliato contro Soleil. Parlando con le sorelle Selassié, ha dichiarato:

“Lei è stata l’unica a nominarmi. Io non l’ho mai nominata. Però non mi prendi in giro così! Io mi sento tradito e ferito. Ormai mi puzza proprio tutto quello che fa. Mi ha attaccato facendomi passare per quello che non sono e questo è brutto. Con me non attacca, non riesce ad infangarmi. Non vedo l’ora di parlarle e dirle tutta la verità. Può essere che le dirò ‘sappi che non sarà mai più come prima’. Perché ci sono tante cose che non mi quadrano. Ha una modalità furba di attaccarmi che ho visto con altri. Io non me lo merito, perché eravamo amici. Con me non può permettersi di fare così. Cerca di farmi innervosire così che io sbotti. Lei vuole lo scontro? Avrà lo scontro, ormai mi ha provocato”.

Tra Davide e Soleil è guerra aperta, per cui le prossime settimane al GF Vip si prospettano di fuoco.