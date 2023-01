GF Vip, Davide Donadei: "Mio padre è stato arrestato per mafia"

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Davide Donadei ha avuto modo di parlare del suo difficile passato.

Il padre è stato arrestato per mafia ed è uscito dal carcere lo scorso giugno.

GF Vip, Davide: il padre arrestato per mafia

Davide Donadei, fin dai tempi del suo percorso a Uomini e Donne, non ha mai nascosto di aver avuto un passato difficile. Nel 2010, suo padre è stato arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso. L’uomo è stato in carcere dal 2010 a giugno 2022 e ha lasciato diverse gatte da pelare alla sua famiglia.

Le parole di Davide sul padre

Incalzato da Alfonso Signorini, Donadei ha raccontato:

“Mia mamma non ci ha mai parlato male di papà, questo fa di lei una grande donna. Ma mamma aveva 34 anni e ha annullato la sua vita per noi. Dal 2010 fino a giugno di quest’anno è stato in carcere ed è come se avessimo subito le conseguenza di qualcosa non voluto da noi. Non provo odio verso papà”.

Davide ha raccontato che suo padre li ha abbandonati quando aveva 4 anni, poi è stato arrestato quando lui aveva 12 anni. Nonostante tutto, il Vippone ha sottolineato che non prova odio nei confronti del genitore.

Il sogno di Davide Donadei

Il racconto di Davide al GF Vip ha lasciato tutti senza parole. Donadei ha dimostrato di essere diventato un grande uomo, rivelando qual è il suo sogno più grande. Ha ammesso