GF Vip, Davide ha un piano per le eliminazioni: l'attore vuole mettersi in salvo insieme a Giucas e Barù.

Davide Silvestri, in vista delle eliminazioni a catena del GF Vip, ha proposto un piano ad alcuni suoi compagni d’avventura. Arrivato quasi alla fine, l’attore non ha nessuna intenzione di uscire e vuole giocarsela fino alla fine.

GF Vip: Davide ha un piano per le eliminazioni

Come avvenuto la scorsa puntata del GF Vip, anche nella prossima messa in onda ci saranno le ‘eliminazioni‘ a catena. Questo non significa che i concorrenti che saranno nominati verrano subito cacciati dal gioco, ma dovranno sostenere un televoto flash. Insomma, la possibilità di lasciare la Casa c’è, ma, visto che c’è il pubblico di mezzo, si tratta del solito 50 e 50. Davide Silvestri, però, ha un piano per fare in modo che né lui e né tantomeno i suoi amici finiscano risucchiati dalla catena.

Parlando con Barù e Giucas Casella, ha spiegato loro cosa fare.

Il piano piace a Barù e Giucas

Davide ha dichiarato:

“Stavo pensando alla reazione a catena. Se capito io chi posso fare per primo. Ok io farò te e tu fai Giucas vero? Tu idem fai me e io farò Giucas, però poi Soleil non la salva nessuno. Sì è vero, lei da chi viene salvata? Tu? No se tu salvi Giucas non puoi fare Sole. Però può essere che inizia Sole e sappiamo chi salva lei, l’ha già fatto l’altra volta ed ha scelto Giucas. Se invece sei primo tu pensa a cosa faresti”.

Silvestri ha le idee chiare e non ha nascosto il suo scopo: fare in modo di salvare se stesso, Barù e Giucas.

Anche Soleil, con la quale ha avuto una discussione, potrebbe rientrare nel piano, ma solo come una specie di ‘scorta’.

La richiesta di Davide a Soleil

Dopo aver spiegato il piano a Giucas e Barù, Davide ha fatto una strana richiesta a Soleil Sorge. Sia lui che Casella sono al televoto, ma uno di loro ha il biglietto di ritorno. Pertanto, se dovesse essere lui il fortunato, vorrebbe che l’influencer gli riservasse un’accoglienza degna di nota.

Silvestri ha dichiarato:

“Ragazzi alla fine uno tra me e Giucas ha il biglietto di ritorno. Ma ci pensate se ce l’ho io? Sole promettimi una cosa, se torno con il biglietto e senti aprire la porta rossa corri lì a fare la pazza con me”.

Nel frattempo, sui social si è accesa la polemica. I concorrenti del GF Vip, infatti, non possono organizzarsi tra loro per quel che concerne le nomination. Davide verrà richiamato in diretta da Alfonso Signorini? Lo scopriremo presto.