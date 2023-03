Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Davide Donadei ha scoperto che l’ex fidanzata Chiara Rabbi ha rilasciato un’intervista al vetriolo su di lui. Il Vippone è a dir poco infuriato.

GF Vip: Davide sconvolto dall’intervista di Chiara

Dopo il tweet al vetriolo di Chiara Rabbi della scorsa puntata del GF Vip, Davide Donadei ha scoperto che l’ex fidanzata ha rilasciato un’intervista al vetriolo su di lui. La ragazza, raggiunta da Fanpage, ha commentato i presunti tradimenti di lui: “La questione l’ho sempre affrontata in privato perché volevo tutelare la nostra storia ma sono diverse le donne che hanno fatto certe dichiarazioni negli ultimi mesi. (…) Perché si offende quando gli danno del traditore? Bisognerebbe chiederlo a lui ma se ha avuto questa reazione significa che qualcosa dietro c’è. Forse si sente in colpa? Io non mi sono mai permessa di parlare di lui in questi termini“.

La reazione di Davide alle parole di Chiara

Davide, appena ha visto qualche stralcio dell’intervista di Chiara, ha tuonato: “Per me abbiamo finito di parlarne“. Davanti all’insistenza di Alfonso Signorini, Donadei ha aggiunto:

“Non voglio scendere a questi livelli. Io mi sono fatto i fatti miei per tre mesi, poi è stata toccata una cosa a cui tenevo e, ingiustamente, ho sbroccato. Purtroppo mi è stato insegnato a non riuscire ad odiare le persone che ho amato, è questa la verità”.

Davide Donadei deluso da Chiara

Per mettere fine al discorso, Davide ha dichiarato: