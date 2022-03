Gf Vip, Davide Silvestri a rischio eliminazione: la stranezza durante la nomination

Jessica, Davide e Miriana sono in nomination: l'attore milanese ha espresso una certa perplessità per quanto accaduto nella puntata precedente.

Si avvicina l’attesissima finale del Gf Vip. Anche questa edizione è stata all’insegna delle emozioni, tra colpi di scena, triangoli d’amore e nuove love story. Non sono mancati i litigi e le incomprensioni, ma anche le sorprese che hanno incuriosito ed emozionato i fan più fedeli del reality.

Per la puntata di lunedì 7 marzo tre concorrenti sono in nomination. Si tratta di Miriana Trevisan, Jessica Selassié e Davide Silvestri. La famosa showgirl non nasconde lo sconforto, mentre la principessina si gode i suoi momenti con Barù. Ad aver espresso i suoi dubbi in seguito alla nomination è stato l’attore milanese: cos’è successo?

Gf Vip, i dubbi di Davide Silvestri sulla nomination

Davide Silvestri sembra piuttosto preoccupato e teme che la nomination non gli permetta di proseguire la sua avventura all’interno del reality più chiacchierato e seguito di Canale 5.

L’attore è uno dei protagonisti più amati, capace di conquistare il pubblico con la sua semplicità, la simpatia e la gentilezza che lo contraddistinguono.

“Quella volta in superled, quando siamo entrati per la nomination, le mie foto erano ovunque. Tutti, infatti, mi hanno votato”, ha commentato. Quindi ha aggiunto: “Come fai a mettere per tutto il tavolo la mia foto? Con quale criterio?”.