Al GF Vip, Davide Silvestri e Barù hanno criticato la coinquilina Soleil Sorge, accusandola duramente di essere “sporca” e di fare troppo “casino”.

GF Vip, Davide Silvestri e Barù contro Soleil Sorge: “È sporca e fa casino”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri e Barù hanno criticato la coinquilina Soleil Sorge, dimostrandosi particolarmente infastiditi dai comportamenti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A questo proposito, dopo l’ennesimo gesto intriso di superficialità mostrato dall’influencer italoamericana, l’attore ha dichiarato: “È sporca è fa casino. Non sa neanche chiudere le porte, è proprio disordinata”.

Subito dopo, l’uomo si è alzato per andare a chiudere la porta lasciata spalancata dalla ragazza che aveva da poco lasciato la stanza.

Delia Duran su Soleil Sorge: “Ho trovato tutto sporco. Prima è andata in bagno Soleil”

Non è la prima volta che vengono rivolte simili critiche nei confronti di Soleil Sorge. Alcuni giorni fa, infatti, anche Delia Duran aveva sottolineato lo stesso problema, affermando: “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì, avete pensato bene. È andata in bagno Soleil. Poi è uscita e non ha pulito nulla. No, non è stato Giucas, ho visto lei che usciva.

Giuro, è tutto sporco. Ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza. Tutto uno schifo. A me, la sporcizia non piace”.

I fan difendono l’influencer italoamericana sul web

Al momento, non è chiaro se Soliel Sorge sia a conoscenza delle critiche dei suoi coinquilini. A ogni modo, a difenderla ci hanno pensato i suoi fan. Alcuni, infatti, hanno condiviso degli scatti in cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sotto la doccia, corredati dalla didascalia: “Non è vero che non si lava”.