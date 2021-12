Davide Silvestri ha iniziato a manifestare qualche dubbio nei confronti del comportamento di Alex Belli. Ha dichiarato di aver smesso di credergli.

GF Vip, Davide Silvestri ha dei dubbi su Alex Belli: “Ho smesso di credergli”

Al GF Vip tra Alex Belli e Davide Silvestri era nata un’amicizia molto forte, anche se l’attore ha spesso criticato gli atteggiamenti dell’amico. Alex Belli è addirittura arrivato al punto di dirgli che potrebbe anche innamorarsi di lui. Se a Belli piacciono molto le situazioni ambigue di cui è diventato protagonista, Silvestri mantiene le distanze da tutto questo. Davide ha parlato con Francesca Cipriani e ha messo in dubbio gli atteggiamenti di Alex Belli, soprattutto quando ha cercato di abbandonare la Casa, facendo una vera e propria sceneggiata davanti alla porta rossa.

GF Vip, Davide Silvestri ha dei dubbi su Alex Belli: “La sceneggiata della porta rossa”

“La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia” ha dichiarato Davide Silvestri.

“Poi dice che non resta. Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà” ha aggiunto Davide. Silvestri non ha sparlato alle spalle, perché ha subito riferito tutto anche al diretto interessato. “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa.

Prima però vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela” gli ha detto.

GF Vip, Davide Silvestri ha dei dubbi su Alex Belli: le critiche a Soleil

Davide ha bacchettato anche la sua amica Soleil Sorge, coinvolta spesso nei teatrini di Alex Belli. “Ieri le ho dato un consiglio, le ho detto: ‘Tu non puoi sempre dire tutto quello che pensi a tutti, non vuol dire che tu sia falsa, ma il tuo pensiero tienitelo anche per te. Perché non è sempre necessario. Non fare la paladina della giustizia, perché litighi con tutti?0 Dai non puoi andare da tutti a dire sempre quello che pensa. Lei sbaglia i tempi e i modi. Quello che dice può essere vero e costruttivo, ma non è questo l’atteggiamento per aiutare gli altri. Lei non può dire a tutti quello che pensa, perché agli altri non interessa” ha dichiarato.