Nel corso del daytime del Grande Fratello Vip di martedì 11 gennaio, il reality show è tornato sul piccolo schermo mostrando ai telespettatori nuovi momenti particolarmente intensi ed emozionanti vissuti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

GF Vip daytime, Manuel Bortuzzo contro Soleil Sorge: “Non tollero le falsità”

Il daytime del Grande Fratello Vip di martedì 11 gennaio ha seguito la messa in onda della 33esima puntata del reality di lunedì 10. In questo contesto, quindi, alcune delle dinamiche che hanno contraddistinto la diretta nazionale hanno animato i rapporti tra i concorrenti nel corso del daytime.

In primo luogo, uno dei temi trattati ha riguardato il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge che, dopo aver condiviso un iniziale rapporto di amicizia, si sono gradualmente allontanati fino a quando il ragazzo non ha scelto di nominare per ben due volte di seguito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil Sorge è convinta che il motivo dell’allontanamento sia da imputare al fidanzamento del giovane con Lulù Selassièche, tuttavia, durante l’ultima diretta ha precisato di non aver mai chiesto a Manuel Bortuzzo di interrompere l’amicizia con la coinquilina.

Al contempo, durante un chiarimento avvenuto in puntata, il nuotatore ha spiegato che avrebbe agito al medesimo modo anche se fosse stato single perché non sopporta la falsità mostrata dall’ex amica.

GF Vip daytime, il chiarimento tra Nathalie Caldonazzo, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Un altro momento cruciale della diretta di lunedì 10 gennaio che ha avuto strascichi nel daytime di martedì 11 riguarda lo scontro avvenuto la scorsa settimana tra Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo, in merito al quale è intervenuto Enzo Paolo Turchi.

Nathalie Caldonazzo, infatti, aveva asserito di essere stata invitata al matrimonio della coppia dal ballerino e di aver ricevuto una sua telefonata prima dell’ingresso nella Casa del GF Vip.

L’incredulità già palesata da Carmen Russo durante la puntata di venerdì 7 gennaio è stata avvalorata da quanto asserito dal marito che, nella serata di lunedì 10 gennaio, ha spiegato di aver indirettamente invitato Nathalie Caldonazzo alle nozze, attraverso una terza persona che si occupava di distribuire gli inviti, e non aver fatto alcuna telefonata alla ballerina prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà.

Enzo Paolo Turchi e la neoconcorrente si sarebbero, invece, scambiati alcuni messaggi vocali, inizialmente inviati dall’uomo al fine di sostenere la moglie Carmen.

GF Vip daytime, aria di tempesta tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Nel daytime di martedì 11, infine, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno vissuto la loro prima crisi. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva già detto al fidanzato di essere rimasta male per la sua decisione di salvare Gianmaria Antinolfi piuttosto che lei, nella puntata di venerdì 7 gennaio. Intanto, la ragazza deve anche sopportare la presenza talvolta invadente di Jessica Selassiè che, sin dal primo momento, ha dichiarato di essere interessata ad Alessandro Basciano.

Al momento, tuttavia, pare che la coppia sia già scoppiata dopo il recente litigio: non resta che attendere quali saranno gli sviluppi dei prossimi giorni e vedere se, tra Sophie e Alessandro, ci sarà un riavvicinamento…