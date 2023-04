Gf Vip, De Pisis: "Sedotto e abbandonato da Donnamaria? Ecco cosa c'è stato tra noi"

I due ex gieffini, Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria, durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, sono stati fin da subito molto vicini. A pochi giorni di distanza dalla conclusione del reality è stato lo stesso De Pisis a fare chiarezza su che tipo di legame c’è stato con il suo ex coinquilino: “Ci siamo visti anche ieri. Guardarci negli occhi è bello”, ha dichiarato l’influencer.

Gf Vip, De Pisis parla del legame con Edoardo Donnamaria

Il terzo classificato del Grande Fratello Vip 7, nel corso della sua ospitata a Casa Chi ha risposto ad alcune domande legate al rapporto con Edoardo Donnamaria. In merito al fatto se si fosse sentito “sedotto e abbandonato” da quest’ultimo ha dichiarato:

“Quando si parla di sentimenti o coinvolgimento emotivo a me piace togliere il sostantivo strategia, perché di base non lo sono in generale. Detto questo, effettivamente all’inizio del percorso c’è stato questo esserci scoperti. Anche parlando ore tutta la notte in giardino a parlare e aprirsi”.

“Il nostro legame non ha mai avuto un fine carnale”

All’ex gieffino è stato poi chiesto se con il noto volto di Forum ci fossero stati dei momenti di tenerezza: “Quello che mi preme è che quello che c’è stato tra di noi, il nostro tipo di legame, non ha mai avuto un fine carnale e un’attrazione estetica. Era tutto molto mentale e non capita tutti i giorni. Io ho dato valore pure ad una carezza”.

Non ultimo De Pisis ha dedicato una riflessione alla vittoria di Nikita Pelizon. In merito a ciò, ha spiegato di averlo già previsto nei mesi precedenti, a dicembre: “Ho sempre pensato che Nikita vincesse. Perché in un’edizione così complicata il suo essere positiva ha aperto la mente a tanti telespettatori”.