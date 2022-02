GF Vip, Delia Duran chiede ad Alex Belli di abbandonare la Casa insieme: lui rifiuta categoricamente la proposta.

Dopo l’ultima diretta del GF Vip, Delia Duran ha chiesto ad Alex Belli di abbandonare la Casa insieme. L’attore, di tutta risposta, ha rifiutato la sua proposta, chiedendole di rimanere in gioco per dimostrare il loro grande amore.

GF Vip: Delia chiede ad Alex di abbandonare la Casa insieme

Colpo di scena nella soap opera del GF Vip 6. Delia Duran, dopo l’ultimo video che ha visto sul marito e Soleil Sorge, ha chiesto ad Alex Belli di abbandonare la Casa insieme. “Me ne voglio andare, non la voglio più fare questa cosa“, ha ammesso la modella quasi disperata. L’attore, però, ha rifiutato, facendo un discorso che, come al solito, è risultato assurdo. Ha dichiarato:

“Ho recepito il tuo messaggio però, chiaramente, è l’ingresso in questa roba qui che è così. È inevitabile, non so come dirti, hai capito? E per questo che comunque, oggi, prende forza, no? Perché è il rapporto tra la donna della mia vita e comunque l’amica e c’è questa conflittualità. Per quello che ti dico troviamo noi, io e te insieme, questo tipo equilibrio”.

Nessuno ha ben compreso cosa volesse dire Belli e la stessa Delia ha sgranato gli occhi. Il “Man“, però, non ha nessuna intenzione di abbandonare la Casa del GF Vip.

Alex Belli colpisce ancora

Delia, davanti al discorso senza senso del marito, ha replicato: “Non mi stai aiutando. Stai facendo delle cose che mi fanno girare veramente le scatole“. L’attore, per convincerla a restare al GF Vip, le ha promesso che prenderà ancora una volta le distanze da Soleil Sorge.

Alex ha proseguito:

“Questa cosa qua è iniziata qua dentro e la metteremo a posto qua dentro io e te, insieme. Va bene? Solo così noi ne usciremo vincitori. La nostra vittoria è questa, amore mio”.

Secondo Belli, la vittoria di coppia è solo quella di restare in gioco fino a quando gli sarà concesso. Delia, strano ma vero, si è lasciata convincere.

Delia torna sui suoi passi

Dopo aver espresso il desiderio di abbandonare il GF Vip, Delia si è sorbita la ramanzina del marito e ha cambiato idea. Non a caso, è tornata sui suoi passi, ha abbracciato il consorte e non ha più ripreso il discorso. Possibile che la Duran non abbia un minimo di personalità? Non possiamo saperlo, d’altronde è probabile che marito e moglie siano d’accordo e che questa sia l’ennesimo capitolo della soap opera scritta dal Man.