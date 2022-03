GF Vip, Delia Duran cambia look in vista della finale: la moglie di Alex Belli punta su uno stile più sofisticato.

In vista della finale del GF Vip, Delia Duran ha deciso di sorprendere i telespettatori con un look completamente diverso dal solito. La moglie di Alex Belli ha invertito il “game” anche in fatto di moda e ha stupito tutti indossando i pantaloni.

GF Vip: Delia Duran cambia look

Dopo aver sfoggiato outfit a dir poco sensuali e talvolta audaci, Delia Duran ha deciso di stupire i telespettatori con un look opposto a quelli indossati nelle puntate precedenti. Nell’ultima diretta del GF Vip, la moglie di Alex Belli ha optato per un completo con pantaloni firmato Dramée. Il tailleur scelto dalla modella è color celeste ed è stato abbinato ad una blusa floreale con fiocco al collo. Pantaloni a vita alta e giacca con dettagli in argento: a completare il tutto un make up basic, capelli raccolti di lato e orecchini pendenti a vista.

I look di Delia non passano inosservati

Non è la prima volta che Delia scelte di presenziare alla diretta del GF Vip con un abito firmato Dramée. In un’altra occasione aveva sfoggiato un bellissimo vestito fucsia, che aveva incantato le fashion addicted. Con il look dell’ultima puntata, però, ha davvero stupito tutti. Dopo l’outfit “carta pesta”, nessuno si aspettava un outfit casual, seppure colorato. Molto probabilmente, in vista della finale del realiy più spiato d’Italia, la Duran ha pensato di mostrare un altro lato di sé, lontano anni luce dalle minigonne audaci sfoggiate in precedenza.

Per la serie ‘oltre le gambe c’è di più’.

La Duran conquista i fan

Eletta prima finalista del GF Vip, Delia è entrata in gioco molto più tardi rispetto agli altri concorrenti. Eppure, è riuscita a far breccia nel cuore dei telespettatori, tanto che lei è ancora in Casa, mentre la nemica Soleil Sorge è stata fatta fuori. Non soltanto per la sua storia, la Duran è stata apprezzata anche per i look che mostra sia durante le dirette che nella quotidianità.

Che dire, poi, del make up? Difficilmente esagera come fa Lulù Selassié e appare sempre naturale. Insomma, l’unica pecca di Delia è il personaggio che si è costruita, o che le ha imposto il marito Alex Belli.