Gf Vip, Delia Duran entra nella casa. Alex Belli: “Spero possa confrontarsi con Soleil”

Finalmente è ufficiale. Delia Duran è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip. Qual è stata la reazione di Alex Belli.

Fuori Alex Belli, dentro Delia Duran. Era infatti nell’aria da diverso tempo ma è finalmente ufficiale. Delia Duran entrerà nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Non è stato altrettanto d’accordo Alex Belli che, si è tuttavia augurato che durante l’esperienza del Gf Vip la moglie possa confrontarsi con Soleil.

Gf Vip Delia Duran, la reazione di Alex Belli

L’ex gieffino Alex Belli, uscito poco meno di un mese fa dalla casa del Grande Fratello Vip, rispondendo alla domanda fatta da Alfonso Signorini ha dichiarato: “Io non sono d’accordo, ma forse l’ingresso può servire per capire, spero che possa confrontarsi con Sole, scontrarsi con rispetto e magari diventare amiche. Capire che la bolla che tu vivi ha un valore diverso rispetto all’esterno”.

Gf Vip Delia Duran, “Non vedo l’ora di raccontare la mia storia”

Nel frattempo Delia Duran quando si è presentata in passerella ha sottolineato quanto sia importante poter raccontare la propria storia: “Sei felice di entrare nella Casa?”. “Sì, Alfonso! Non vedo l’ora di raccontare la mia storia e ti ringrazio per avermi convinto a farlo e per avermi dato questa possibilità!”.

Gf Vip Delia Duran, cosa succederà all’interno della casa?

Ci si chiede intanto cosa potrebbe succedere all’interno della casa più spiata d’Italia.

Proprio sulla gieffina Delia ha dichiarato: “Questa è un’incognita”. Ad ogni modo l’ingresso non avverrà subito. La moglie di Alex Belli trascorrerà un periodo di quarantena e non entrerà prima di venerdì 14 gennaio.