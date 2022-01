Gf Vip, Delia Duran ha avuto un flirt con Aida Yespica? Le sue parole

Chiacchierando con Miriana, Delia ha detto che il suo tipo ideale di donna è Aida Yespica, lasciando intendere di avere avuto un flirt con lei.

I colpi di scena e le sorprese sono di casa al Grande Fratello Vip. Lo sanno bene i fan più fedeli del chiacchieratissimo reality di Canale 5. L’ultima novità pronta a impazzare sulla pagine di cronaca rosa nostrana riguarda Delia Duran.

Questa volta però il triangolo con Soleil e Alex non avrebbe niente a che vedere con le sue ultime dichiarazioni. La nuova gieffina, infatti, ha commentato il tipo di donna ideale per lei e avrebbe fatto intendere di aver avuto un flirt con una sua connazionale, la famosa Aida Yespica.

Gf Vip, Delia Duran ha avuto un flirt con Aida Yespica?

Parlando con Miriana, con la quale nella casa di Cinecittà da subito sembra sia nato un bel rapporto di amicizia, Delia ha parlato della sua donna ideale.

Con alcune coinquiline ha replicato alle parole del marito, per il quale la loro coppia sarebbe unita da un “amore libero”. Ironizzando sulle sue dichiarazioni, si è detta pronta a fidanzarsi anche con una donna (facendo addirittura il nome di Soleil, sebbene tra le due – si sa – non scorre buon sangue).

In precedenza, inoltre, la modelle venezuelana ha confidato di aver avuto un rapporto a 3 con Alex e non nega di essere attratta anche dalle donne. Questa volta ha persino lasciato intendere di aver avuto un’esperienza con un’altra donna famosa in Italia: la connazionale Aida Yespica.

Delia Duran, flirt con Aida Yespica? Le sue parole

Tra litigi, amori e amicizie, nella casa del Gf Vip non mancano neppure le confidenze più intime e personali.

Miriana ha domandato a Delia quale fosse il suo tipo ideale di donna. La moglie di Alex Belli non ha dubbi e fa il nome di Aida Yespica, specificando di aver “avuto un’esperienza” con lei.

I fan sperano che in puntata, venerdì 28 gennaio, Alfonso indaghi meglio, per fare chiarezza sulle ultime dichiarazioni della gieffina. Davvero tra le due venezuelane c’è stato un flirt? Oppure si tratta di un fraintendimento e le parole di Delia sono state interpretate in maniera scorretta?

Delia Duran, flirt con Aida Yespica? I racconti dell’ex gieffina

In passato Aida Yespica, che come Delia aveva deciso di mettersi in gioco nella casa di Cinecittà, aveva confidato di essersi innamorata di una donna.

“È stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”, aveva raccontato.