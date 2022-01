Su Instagram, sono state diffuse foto della concorrente del GF Vip Delia Duran che risalgono alla sua partecipazione a Miss Venezuela.

La modella venezuelana Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, diventando a tutti gli effetti una concorrente del reality show. La moglie di Alex Belli, infatti, ha scelto di varcare la soglia della porta rossa del loft di Cinecittà per confrontarsi con Soleil Sorge e fare chiarezza sulla sua relazione con l’attore.

Mentre la donna affronta il suo percorso, sono stati diffusi alcuni retroscena del suo passato e della sua partecipazione a Miss Venezuela.

GF Vip, Delia Duran irriconoscibile a Miss Venezuela: il passato della modella

Nel tentativo di risolvere i problemi con il compagno Alex Belli e di confrontarsi con Soleil Sorge, Delia Duran ha deciso di partecipare come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Mentre continuano a susseguirsi indiscrezioni e dubbi circa il triangolo amoroso che coinvolge i tre protagonisti della storia e che molti vedono come una messa in scena, sono stati diffusi alcuni particolari sul passato della modella.

Da giovane, ad esempio, Delia Duran ha debuttato come attrice recitando in alcune telenovelas venezuelane.

Prima di arrivare in Italia, dove ha intrapreso la carriera di modella, inoltre, la donna ha partecipato al concorso di bellezza Miss Venezuela.

GF Vip, Delia Duran irriconoscibile a Miss Venezuela: le foto del suo passato

Secondo quanto riportato dal profilo Instagram Trash Culturale, che ha condiviso alcuni scatti della donna mentre partecipava a Miss Venezuela, Delia Duran aveva un aspetto totalmente diverso rispetto a quello che i fan del GF Vipsono abituati a vedere.

Nelle immagini riportate da Trash Culturale, Duran appare in posa per scatti professionali e in costume da bagno, sfoggiando la fascia della regione Lara di cui era rappresentante. In questo contesto, ciò che colpisce più di ogni altra cosa della foto condivise è l’enorme cambiamento che ha stravolto la fisionomia della donna, complici ritocchi estetici che ne hanno totalmente modificato i lineamenti del viso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @trasheculturale

GF Vip, Delia Duran e il rapporto con Soleil Sorge

In attesa che Delia Duran commenti le immagini di Miss Venezuela in una delle prossime puntate del GF Vip, pare che il rapporto con la “rivale” Soleil Sorge stia continuando a cementarsi. La modella venezuelana, infatti, si è a lungo confidata sul compagno Alex Belli con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rivelando: “Quando è uscito dal GF Vip, la prima settimana si è comportato una meraviglia e mi ha chiesto scusa. Infatti, siamo andati a Verissimo e ho detto anche lì che l’avevo perdonato. Ha chiesto perdono per gli sbagli che aveva fatto, però non mi aveva detto che era innamorato di te. Mi ha soltanto detto ‘sono caduto in una tentazione’. Io ho scoperto oggi quando tu hai detto che lui sotto le coperte ti ha detto ‘ti amo e sono innamorato di te’. Lui non mi aveva detto nulla di questo, te lo giuro su mia madre. Per questo sono in confusione adesso. Le parole sono più forti dei fatti sotto le coperte. Ora dico che lui mi ha preso per il cu** e ci sta prendendo per il c**o tutti quanti, prende in giro me e anche te. Quindi io non pensavo che fosse innamorato di te. Anche se dei dubbi li avevo, perché a casa nostra stava sempre a vedere i vostri video, a leggere le parole su Twitter. Oggi scopro che ama anche te. Io ti devo dire grazie per avermi aperto gli occhi. Non è possibile che continui a stare con questa cosa in sospeso. Non può giocare con i miei e i tuoi sentimenti”.

Delia Duran, infine, ha dichiarato: “Io lo sto lasciando libero di decidere e riflettere. Quindi diamoci una pausa. Però o sta giocando perché è un egocentrico di me**a, oppure vuole distruggere un rapporto di 3 anni. Vediamo, altrimenti prenderò una decisione e basta, anche se ho tutto da lui in qualche modo farò. Io ti ringrazio che sei stata vera Sole, lui purtroppo non lo è stato con me, è senza coraggio. Grazie a te adesso so tutto, lui continuava a dirmi bugie portandomi alla confusione totale”.