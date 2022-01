Delia Duran, in una conversazione con Soleil, si è lasciata andare a qualche dettaglio piccante. Ha confessato di aver avuto un rapporto a 3 con Alex.

Delia Duran, in una conversazione con Soleil, si è lasciata andare a qualche dettaglio piccante. Ha confessato di aver avuto un rapporto a 3 con Alex Belli e una sua amica.

GF Vip, Delia Duran: “Per il compleanno di Alex rapporto intimo con una mia amica”

Delia: PER IL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO (di alex) LA TROMBATA A 4 CON LE AMICHE

⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️⚰️#gfvip pic.twitter.com/CUbDHtEyzt — CIAUUU (@Soleilcentrica) January 25, 2022

Delia Duran, durante la notte, si è lasciata andare parlando con Soleil, raccontando qualche dettaglio piccante del suo matrimonio con Alex Belli. La donna ha svelato che in occasione del compleanno di suo marito, hanno avuto un rapporto a tre con una sua amica.

“Il giorno del suo compleanno abbiamo fatto una sco*** con una mia amica. Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. È normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva combattere” ha spiegato, parlando a bassa voce.

GF Vip, Delia Duran: l’amore libero con Alex Belli

Le parole di Delia Duran, nonostante provasse a parlare sottovoce, hanno colpito i telespettatori e sui social network si continua a parlare della sua dichiarazione.

Alex Belli ha sempre parlato di amore libero, anche durante la diretta di lunedì 24 gennaio, ma non è mai stato in grado di far capire fino a che punto fosse libero questo amore, vista la reazione di Delia vedendolo tra le braccia di Soleil. Le dichiarazioni della donna rendono molto più chiara la loro relazione.

GF Vip, Delia Duran: “Mi piacciono anche le donne”

Nello stesso discorso Delia Duran ha fatto coming out, anche se il suo orientamento sessuale non è mai stato nascosto.

La moglie di Alex Belli prova attrazione anche per le donne e lo ha confermato raccontando del rapporto a tre con un’amica. Ovviamente in quella situazione lei era d’accordo, mentre la chimica artistica tra suo marito e Soleil l’ha completamente spiazzata, facendola sentire tradita.