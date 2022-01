Delia Duran, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di essere nella Casa per cercare un uomo e ha espresso la preferenza per Barù.

Delia Duran, nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ha dichiarato di essere nella Casa per cercare un uomo e ha espresso la preferenza per Barù. Non sembra, però, essere ricambiata.

GF Vip, Delia Duran: “Sono qui per trovare un uomo, mi piace Barù”

Delia Duran ha espresso un interesse nei confronti di Barù, ma per il momento tra loro non è nata la chimica artistica che si era creata tra Alex Belli e Soleil Sorge. Anzi, il concorrente non fa altro che lanciare frecciate alla nuova arrivata, insinuando che sia in cerca di popolarità. “Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità. Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda.

Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica“ ha dichiarato la donna.

GF Vip, Delia Duran e Barù: “Chi ci crede che sei venuta qui a cercare la verità”

Barù non sembra essere interessato a Delia Duran, anzi, coglie ogni occasione per lanciarle una frecciata.

“Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il co****ne e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo. Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. Non metterti sul mio stesso piano: perché sei tu quella che ci crede tantissimo e dice di volersi raccontare, io ripeto che sono qui a fare il giullare.

[…] Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti” ha dichiarato il concorrente.

GF Vip, Delia Duran e Barù: nessuna chimica artistica

Le dichiarazioni di Delia Duran non sono servite ad avvicinare a lei Barù. L’uomo non vuole essere incluso nel triangolo formato da lei, Alex Belli e Soleil Sorge e non pensa che lei sia completamente sincera. Tra di loro non è nata la chimica artistica che forse la Duran stava cercando.