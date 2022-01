GF Vip, Delia Duran svela i dettagli di quello che è successo tra Alex e Soleil sotto le coperte

Delia Duran ha svelato i dettagli segreti di quello che è successo tra Alex e Soleil sotto le coperte al Grande Fratello Vip.

Delia Duran ha svelato i dettagli segreti di quello che è successo tra Alex e Soleil sotto le coperte al Grande Fratello Vip. La donna ha voluto affrontare direttamente Soleil in puntata e poi si è sfogata con Jessica Selassié.

GF Vip, Delia Duran ha affrontato Soleil Sorge

Quando è entrata al Grande Fratello Vip Delia Duran ha cercato di affrontare Soleil Sorge, provando a metterla in imbarazzo parlando di ciò che è successo tra lei e Alex Belli sotto le coperte. “Quindi era puro anche quello che avete fatto di notte? Perché non dici a tutti quello che è successo sotto le coperte? Lo sai che Alex mi ha detto tutto? Io so cosa è accaduto, quindi puoi dirlo anche te.

No che non avete soltanto parlato, è successo molto altro. Se sei così vera e sincera devi ammettere” ha dichiarato Delia Duran durante la puntata in cui ha fatto il suo ingresso in Casa.

GF Vip, Delia Duran sa la verità su Alex e Soleil

Durante il suo primo confessionale Delia Duran ha deciso di dare qualche dettaglio in più e durante la sua permanenza in Casa ha continuato a parlare di questo argomento, cercando di spingere Soleil a dire la verità.

“Alex e Sole non hanno detto le cose come stanno. Quando lui è uscito mi ha rivelato che tra loro è successo qualcosa di particolare. Mi ha detto proprio tutto, si tratta di intimità. Devo dire che mi ha detto tutte queste cose dopo che l’ho perdonato. Questo è stato il mio errore, perdonarlo subito, ma in amore succede anche questo” ha dichiarato Delia Duran. Nonostante l’insistenza della donna, Soleil Sorge continua a negare tutto.

GF Vip, Delia Duran: le confidenze a Jessica Selassié

Jessica Selassié è apparsa molto incuriosita da tutte queste dichiarazioni di Delia Duran e le ha chiesto cosa è realmente accaduto sotto quelle coperte. “Tu hai detto che lui ha confermato che non sono state soltanto chiacchiere. Quindi tu intendevi che ci sono state delle coccole un po’ più spinte, oppure era proprio un atto completo quello che hai saputo? Uno o due?” ha chiesto Jessica. Delia ha cercato di coprirsi, poi ha indicato la boca e detto che “si vedeva“. Poi ha fatto dei gesti simili a palpate e carezze e ha infilato la mano sotto il piumone. Sarebbero confermati i “preliminari artistici” di cui ha parlato anche Alessandro Basciano.