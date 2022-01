Gf Vip, Delia Duran: “Visto che l’amore è libero, adesso mi fidanzato con una donna. Magari con Soleil”

Probabilmente era solo una battuta, ma le ultime dichiarazioni di Delia hanno già alimentato le polemiche: cos'è successo?

Continuano a susseguirsi indiscrezioni, voci, pettegolezzi e tante polemiche sul triangolo amoroso più chiacchierato del momento. Se questo era il loro obiettivo, sono pienamente riusciti nell’intento: tra baci appassionati, litigi furiosi e tante lacrime, Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran sono riusciti a conquistare le copertine della cronaca rosa nostrana.

L’attore di Centovetrine ha confidato di essersi innamorato di Soleil, ma per lui il rapporto con la moglie è un’altra cosa (anche se non si direbbe, vista la sintonia nata con la gieffina tra le mura di Cinecittà). Belli parla di amore libero tra lei e la modella venezuelana, la quale ha commentato la frase del marito con una battuta che ha già alimentato le polemiche.

Gf Vip, Delia Duran: “Magari mi fidanzo con Soleil”

Delia ha confessato di aver avuto un rapporto a 3 con Alex e di essere attratta dalle donne, alimentando non poche voci su di loro.

Alex Belli intanto parla di “amore libero” e lei ha subito replicato con ironia, dicendosi pronta a fidanzarsi con una donna.

“Visto che l’amore è libero adesso mi fidanzato con una donna.

Amore libero, anche il genere, quindi una donna ho pensato. Soleil? Magari“, ha ironizzato la Duran parlando con alcune coinquiline.

Delia ha replicato alle parole del marito, contro le quale si era già duramente scagliata, ma non solo. Già nei giorni precedenti, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato che in passato lei e Alex si sono divertiti molto, confidando che le piacciono anche le donne.

Gf Vip, Delia Duran su Soleil Sorge

Parlando di Soleil, inoltre, Delia ha dichiarato: “Io non ce l’ho mai avuta con lei davvero. Sono entrata qui per parlare e capire”. Quindi ha precisato: “Adesso la devo ringraziare, perché mi ha aperto gli occhi. Secondo me Alex ha preso in giro sia me sia lei. Ha giocato pure con i suoi sentimenti”.

Non solo: “Mi è servito fare le riflessioni insieme a lei, io per esempio non sapevo che lui le aveva confessato di essere innamorato. Le devo dire grazie per questa chiacchierata che mi ha aiutata a capire tutto”.