GF Vip, Delia: il vestito di “carta pesta” fa il pieno di like

GF Vip, Delia: il vestito di "carta pesta" sfoggiato nell'ultima diretta fa il pieno di like.

In occasione dell’ultima puntata del GF Vip, Delia Duran ha sfoggiato un vestito che ha attirato la curiosità dei telespettatori e dello stesso Alfonso Signorini. Il look della moglie di Alex Belli ha un prezzo tutt’altro che accessibile.

GF Vip, Delia: il vestito di “carta pesta”

Delia Duran, per l’ultima diretta del GF Vip, ha sfoggiato un vestito che ha fatto il pieno di like. Si tratta di un abito monosapalla color verde mela, con un tessuto che, a primo impatto, sembra “carta pesta“. Il look ha immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori e dello stesso Alfonso Signorini. Il conduttore, non a caso, ha chiesto lumi alla diretta interessata sull’outfit scelto, paragonandolo alla carta con cui si confezionano le piante.

Il look di Delia: marca e prezzi

L’abito verde che Delia ha sfoggiato nella diretta del GF Vip del 3 marzo 2022 è firmato da Flavia Cavalcanti, designer italo-brasiliana specializzata in costumi. Monospalla, decisamente corto, un po’ a fisarmonica e con maxi fiocco: il vestito della Duran è davvero particolare. A completare il tutto, un paio di decolléte di Christian Louboutin in pvc trasparenti, con piccole pietre applicate, e un maxi bracciale a forma di serpente di Bvlgari.

Per quel che riguarda l’abito, il prezzo è top secret, mentre le scarpe sono in vendita a 965 euro e i bracciali partono da 11 mila euro.

La carta pesta diverte i fan

Il vestito sfoggiato da Delia al GF Vip è di certo poco comodo, ma sicuramente audace. L’abito, infatti, ha scatenato i fan, che sui social si sono lasciati andare a commenti esilaranti. Qualcuno la paragona alla “carta pesta“, altri alla carta delle caramelle e altri ancora alla stessa carta tirata in ballo da Signorini.

Che dire? Per una volta la Duran ha fatto parlare di sé per qualcosa che non ha nulla a che fare con il marito Alex Belli e l’amica speciale Soleil Sorge.