Gf Vip, Delia lascia Alex? Lo sfogo dopo l’aereo per i Solex: “Mi sono rotta, non mi merito questo”

Nella casa più spiata d'Italia non mancano i colpi di scena: dopo l'aereo per i Solex volato su Cinecittà, Delia Duran è scoppiata in lacrime.

Con il suo ingresso nella casa di Cinecittà è pronta a scombussolare gli equilibri (già fragili) tra i concorrenti del Gf Vip. Delia Duran ha mantenuto la promessa: entrata nella casa, ha già diviso i coinquilini. Per molti di loro è stata una bella scoperta, così dolce e sensibile, ma ad altri proprio non piace.

Con Soleil, infatti, non mancano gli scontri, sebbene molti telespettatori siano pronti a scommettere che tra le due nascerà presto un’amicizia. Intanto, tuttavia, lontana dal marito – famoso attore di Centovetrine – Delia continua a soffrire. Ha promesso di farsi conoscere e al suo uomo chiede dimostrazioni. Lui, invece, sembra pensare solo a Soleil: davvero tra i due c’è solo una grande amicizia? A legarli è solo una “chimica artistica”? Da casa c’è chi non perdona l’atteggiamento immaturo e molto poco rispettoso mostrato da Alex all’interno della casa, perso nella passione per Soleil.

Tuttavia, non mancano i sostenitori della coppia: per loro è passato sul cielo di Cinecittà un aereo che ha subito scatenato la reazione di Delia. La modella venezuelana, infatti, è scoppiata in lacrime e si è sfogata con alcuni coinquilini, che le sono subito stati accanto. La relazione tra lei e Belli è definitivamente giunta al capolinea?

Gf Vip, Delia lascia Alex?

“Solex it’s real always connected” si legge su uno striscione volato sopra la casa di Cinecittà.

Al Grande Fratello Vip non mancano i colpi di scena, anche quelli meno graditi. Durante la puntata del lunedì serata si è a lungo parlato di loro, con un confronto diretto tra Alex, Soleil e Delia, che per la prima serata ha sfoggato un look che fa parlare. L’indomani, l’aereo dedicato ai Solex ha suscitato la reazione della nuova arrivata.

Ad aver consolato Delia, che sembra pronta a porre fine al matrimonio con Alex (sebbene c’è chi è pronto a scommettere che non succederà), ci hanno pensato Miriana, Manila e Lulù, ma non solo.

Gf Vip, Delia lascia Alex? Le sue parole

“Basta lo lascio, mi sono rotta le scatole”, ha detto piangendo Delia. Poi ha confidato: “Prima di entrare mi scriveva i bigliettini, mi diceva “ti amo”, “sei la donna della mia vita”. Mi diceva che sono stata la donna che lo ha fatto cambiare, che prima era un traditore e che io lo completo”. “Lo diceva anche a me”, conferma Davide.

Prima di iniziare la sua avventura al Gf Vip, la Duran avrebbe a lungo parlato con il marito. “Se vuoi veramente recuperare la relazione, non pubblicare niente che faccia riferimento al rapporto con Soleil. Gliel’ho chiesto prima di entrare. Mi sta facendo tanto male“, ha aggiunto.

Gf Vip, Delia lascia Alex? La reazione dei coinquilini

Dopo lo sfogo di Delia, Katia Ricciarelli ha cercato di consolarla, ricordandole di pensare a sé stessa e godersi il momento nella casa. “Stiamo veramente sfiorando la follia umana. Delia ti prego, non farti toccare da questa cosa, non farti vedere colpita. Sii orgogliosa anche di questa lacrime, perché ti rendono la donna bella che sei. Sono tutte stupidaggini del web queste“, ha commentato Miriana vedendo Delia soffrire.

E ancora: “Che si vergognassero. Lo sapevo che ci arrivavi. Adesso rinasci. Non ti meriti questo. Adesso fai questa dichiarazione. Lo lasci. Basta. Hai fatto tutto quello che potevi. Sei umana”.