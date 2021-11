Gf Vip, Delia potrebbe entrare nella casa: le indiscrezioni sulla moglie di Alex Belli

Per il momento sono solo delle indiscrezioni: le prossime puntate del Grande Fratello Vip potrebbero regalare sorprese. Delia sarà una nuova concorrente?

Il triangolo nato tra Delia, Alex e Soleil smuove i fan più fedeli del reality più chiacchierato (e discusso) d’Italia. Nella casa del Grande Fratello Vip tra l’attore e la giovane influencer è nata una bella sintonia e le polemiche sono all’ordine del giorno.

Ospite nei salotti pomeridiani ed entrata nella casa di Cinecittà per discutere con il marito e la sua coinquilina, Delia si è fatta conoscere al grande pubblico: ora potrebbe diventare una nuova concorrente del reality?

Gf Vip, Delia entra nella casa?

Per il momento sono solo delle indiscrezioni. Mancano le conferme, ma per i rumors non ci sono dubbi. Sarà Delia una nuova concorrente del Gf Vip. La moglie di Alex Belli potrebbe fare una nuova sorpresa al marito e a Soleil.

Come la prenderanno? Da giorni il concorrente non fa che parlare di lei e sembra certo di vederla presto tra le mura di Cinecittà. I fan, stando a quanto lasciano trapelare dai commenti sui social, sono della stessa idea: Delia vivrà l’esperienza da gieffina.

Nella puntata di venerdì 19 novembre 2021 potrebbe arrivare la conferma (o la smentita).

L’attore si è lasciato andare ad alcune confidenze con l’amico Davide Silvestri. I due hanno parlato dell’ipotetico ingresso di Delia nella casa, ipotesi che sembra farsi sempre più convincente anche tra i gieffini (e non solo tra i telespettatori).

Alex Belli, tuttavia, non ha dubbi: “In questi programmi qui la cosa migliore è stare da soli”.

Quindi ha aggiunto: “Se dovesse venire qui, come magari è venuto il fidanzato di Francesca, sicuramente sono contento, però dall’altra parte magari mi vado a incespugliare in discussioni e litigi“.

Gf Vip, Delia entra nella casa? Il pensiero di Davide Silvestri

Parlando con Alex, Davide ha detto la sua sull’eventuale ingresso Delia a Gf Vip.

“Vedendo questa roba dall’esterno, penso che lei abbia fatto tutto questo per entrare. Questo è il suo obiettivo. Poi sarai tu a decidere se ti va bene. Sicuramente questo non è il luogo adatto per sapere la verità“, ha sottolineato l’amico.