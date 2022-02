GF Vip, Delia si avvicina a Soleil: “Non voglio rovinare la tua amicizia con Alex”

Pomeriggio di chiarimenti nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha deciso di riavvicinarsi a Soleil Sorge: le parole della modella venezuelana

Pomeriggio di chiarimenti nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha deciso di riavvicinarsi a Soleil Sorge: le parole della modella venezuelana e la replica dell’influencer.

Grande Fratello Vip: il chiarimento tra Delia Duran e Soleil Sorge

Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli: i protagonisti del triangolo amoroso che ha tenuto banco per molti mesi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Le dinamiche fra i tre sono cambiate molte volte, con diversi alti e bassi nei rapporti tra di loro. Ieri però c’è stato un nuovo momento di svolta, con Delia Duran che ha deciso di avvicinarsi ancora una volta a Soleil per provare a chiarire definitivamente.

Le parole di Delia Duran e lo sfogo con Soleil

Delia ha deciso di parlare con Soleil e di raccontarle la gelosia nei suoi confronti per le continue attenzioni che il marito Alex Belli le riserva: “Capiscimi, ti faccio un esempio, lui ha svegliato prima te, non me.

Sono gelosa di queste attenzioni. Alcune cose tu di me non le sai, alcuni pensieri e gesti a me fanno la differenza.” Nonostante questo però la modella non vuole perdere il rapporto di amicizia che si è creato tra lei e Soleil nelle ultime settimane: “Quando stiamo insieme ci divertiamo. Io sono dalla parte delle donne, nei tuoi pregi e nei tuoi difetti ti amo come donna, non voglio che voi perdete la vostra amicizia.

Ho avuto da ridire contro Alex perché è venuto a svegliare prima te, non me che sono la sua donna. Credimi, a me piace la tua parte ironica e divertente, sono anche io così.”

La replica di Soleil e l’accusa alla coppia

Soleil mostra di aver capito il punto di vista di Delia e risponde che, a sua volta, non sente più lo stesso legame di prima con Alex: “Non dovresti essere gelosa ma lo capisco.

Con Alex non sento più l’amicizia di prima. Non la rivedo, sento che c’è il rischio che possa mancare del tutto.” L’influencer poi dice la sua in merito alle dinamiche della coppia Belli-Duran e spiega: “Io vivo parole che sono anche fatti, voi dite parole ma nei fatti non è uguale. State dimostrando di essere l’opposto di quello che dite, vi dite liberi ma per stare insieme limitate entrambi i modi.”