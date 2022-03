Gf Vip: Delia spaventata da Soleil durante la notte

Gf Vip: Delia Duran svegliata da uno scherzo di Soleil Sorge, che ha indossato una parrucca.

Nella casa del Gf Vip si è verificato uno scherzo notturno da parte di Soleil Sorge. L’influencer italoamericana ha scelto come vittima la povera Delia Duran. Soleil ha spaventato la moglie di Alex Belli e, a detta di Manila Nazzaro, Delia non sarebbe stata al gioco, ma l’avrebbe anzi presa abbastanza male, lamentandosi del comportamento di Soleil.

Gf Vip: Soleil spaventa Delia con uno scherzo notturno

Approfondiamo ora la situazione: tutto si sarebbe verificato nella notte compresa tra il 5 e il 6 marzo. Soleil Sorge avrebbe indossato una lunga parrucca di colore nero: il suo intento era divertirsi a spaventare gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip.

Una delle vittime di Soleil Sorge è stata Delia Duran. La modella e attrice venezuelana stava dormendo beatamente, quando è stata svegliata di soprassalto dalla ragazza travestita.

La moglie di Alex Belli avrebbe dunque urlato di spavento.

La testimonianza di Manila Nazzaro

L’urlo di Delia Duran è stato sentito, a quanto pare, anche dagli altri inquilini della casa. Il mattino seguente, la Duran avrebbe parlato di cosa le era successo. Forse a causa del sonno, Delia sembrava non ricordare tutti i particolari. È stata Manila Nazzaro a dirle cosa avrebbe detto al momento dello spavento: “Hai detto fan…

stavo dormendo. Tu sei saltata”.

Delia Duran ha risposto: “Non mi ricordo. Si mi sono spaventata, ma non so cosa ho detto”. Manila Nazzaro allora: “Dopo che se ne è andata, hai detto: cavolo, non avete niente da fare?”. A detta dell’ex Miss Italia, Delia in quegli istanti avrebbe invitato Soleil Sorge ad andare a “quel paese”.