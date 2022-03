GF Vip, Delia torna tra le braccia di Antonio: “Voglio stare con te”

GF Vip, Delia Duran torna tra le braccia di Antonio Medugno: Alex Belli lo aveva già previsto?

Dopo l’uscita di Alex Belli dal GF Vip, Delia Duran è tornata tra le braccia di Antonio Medugno. Nelle ultime ore, la modella venezuelana ha confessato al tiktoker di voler trascorrere più tempo possibile con lui.

GF Vip: Delia torna tra le braccia di Antonio

Con l’uscita di Alex Belli dal GF Vip, Delia Duran è tornata a divertirsi come un tempo. Non solo, la modella venezuelana si è riavvicinata ad Antonio Medugno, dal quale aveva preso le distanze dopo l’ingresso del marito. Il tiktoker, rimasto orfano di Nathaly Caldonazzo, è apparso sollevato dalla presenza della ‘nuova’ amica. Mentre erano a letto, abbracciati e complici, Delia ha dichiarato:

“Tu hai un’ammiratrice fuori secondo me. No? Allora perché hai dedicato a una quella canzone? Sono contenta di vederti felice adesso. Ti piace la mia presenza? Perché ti vorrei dare tanta forza”.

Alla Duran piace trascorrere del tempo con Antonio e non ha più intenzione di rinunciare a lui. Questa loro vicinanza, però, non è più maliziosa come un tempo, tanto che lei ha voluto sottolinearlo.

Delia e Antonio: è solo amicizia?

Delia ha proseguito:

“Tra noi non c’è malizia. Ok che forse tutti adesso pensano male perché tra noi c’era questo flirt quando ero in confusione con Alex. Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera”.

La Duran si riferisce ai giorni che hanno preceduto l’ingresso di Belli al GF Vip, quando lei ha provato in tutti i modi a far capitolare Antonio.

Alex Belli lo aveva già previsto

Sempre abbracciata a Medugno, Delia ha concluso:

“Adesso però non voglio starti lontana, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. L’amicizia tra uomo e donna esiste, anche se scientificamente dicono che è impossibile, io ci credo. Se voglio coccolarti o abbracciarti lo voglio fare. Perché l’abbraccio tra due donne va bene e un uomo e una donna no? Tu poi ti sei sempre comportato benissimo con me”.

Mentre la Duran sostiene di voler essere solo amica di Antonio, visto che adesso è certa di amare Belli, quest’ultimo ha già sganciato un nuovo “game“. Via social, Alex si è scagliato contro Medugno, suggerendogli di rimanere al suo posto.