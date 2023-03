Gf Vip, disavventura per Davide Donadei: "Mi hanno fregato la mia collanina d'oro"

Gf Vip, disavventura per Davide Donadei: "Mi hanno fregato la mia collanina d...

Ore non facili per Davide Donadei. L'ex "vippone" ha subito un furto all'uscita da un locale di Milano: il racconto sui social.

Brutta avventura per Davide Donadei. L’ex “vippone” della settimana edizione del Grande Fratello Vip e uno degli ultimi di tempo ad abbandonare la casa più spiata d’Italia ha subito un furto mentre stava uscendo da un locale di Milano.

L’episodio è stato raccontato dallo stesso Donadei attraverso i social. Il giovane ha anche spiegato di non essersi accorto nell’immediato del furto: “Non voglio fare queste storie per fare la vittima”, sono state le sue parole.

Gf Vip, Donadei è stato aggredito e derubato a Milano

L’ex volto di Uomini e Donne ha esordito, raccontando ciò che gli era successo immediatamente fuori dal locale: “Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata”.

Il furto della catenina d’oro

Non ultimo Davide ha evidenziato che si era accorto che gli era stata sottratta la sua catenina d’oro quando un amico glielo ha fatto notare: “Alla fine del racconto lui mi ha chiesto: ‘Ma avevi la collana d’oro?’. E io dico: ‘Sì!’. Ragazzi mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi”.