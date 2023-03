Gf Vip, Donadei rompe il silenzio dopo l'uscita dal reality: "Facile parlare di me"

Davide Donadei è stato eliminato dal Gf Vip ad un passo dalla finale. Sui social: "Su di me dette cose non vere".

Davide Donadei è stato uno dei concorrenti che più ha lasciato il segno in questa settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex “vippone” a seguito dell’uscita dal reality avvenuta ad un passo dalla finale, è tornato a parlare sui social. Ricordiamo che la ex Chiara Rabbi aveva accusato Donadei di un possibile tradimento con la ex allieva di Amici, Arianna Gianfelici ed è qui che si è inserita la frecciata dello stesso Donadei.

Gf Vip, Davide Donadei: “Facile parlare di me, dicendo parole non vere”

L’ex gieffino è tornato sulla questione, pronunciando parole durissime: “A molti è stato facile parlare di me dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi. Sono bravo ma, ma non sono fesso. Non dimenticatelo mai”.

Va detto che in questo post Davide Donadei non nomina espressamente la sua ex, per quanto il riferimento ci possa in qualche modo condurre a Chiara Rabbi. Ricordiamo tuttavia che, quando Donadei venne a conoscenza dell’intervista non fu particolarmente entusiasta.

La reazione della ex Chiara Rabbi

Ad ogni modo la frecciata di Davide Donadei è arrivata chiara e cristallina a Chiara Rabbi. Quest’ultima in un breve post affidato ad Instagram, ha dichiarato in modo molto piccato: “Elegante, ma devastante è il silenzio di chi ha carattere”.