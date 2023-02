GF Vip, Donnamaria contro Antonella: "Ogni puntata fai una figura di m***a"

GF Vip, Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi: lei finisce in lacrime e fa una richiesta a Signorini.

Ancora discussioni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

I due hanno iniziato a litigare quando il GF Vip era ancora in onda e hanno proseguito quando i riflettori della diretta si sono spenti.

GF Vip: Donnamaria contro Antonella

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria ha speso belle parole per Micol Incorvaia, sottolineando che è stata la persona che gli è stata più vicino in tutta la sua vita. Antonella Fiordelisi, neanche a dirlo, non ha preso bene la dichiarazione e ha iniziato ad attaccare il fidanzato.

Quest’ultimo, stanco di questi atteggiamenti infantili, ha perso la pazienza. Donnamaria ha tuonato:

“Poi ti chiedi perché loro piacciono e tu no. In ogni puntata, appena puoi, mi butti mer** addosso. Pure ora, hai detto che ti ho chiesto di allontanarti da Antonino, stai parlando di quattro mesi fa. Sono quattro mesi che non ti dico una parola. Il problema è che ho detto che Micol è una mia amica”.

Donnamaria e Antonella: scontri infiniti

Antonella ha prontamente replicato:

“Io non mi sono mai permessa di giudicare gli altri, di far lasciare una coppia e non ho mai detto cattiverie alle spalle di questi due (Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, ndr)”.

Edoardo non ha incassato in silenzio:

“Prenditela con me. Tu stai fuori. Ogni puntata hai l’occasione per non fare una figura di mer** e la fai puntualmente. È una cosa incredibile. È matematica. Fai tutto da sola”.

Antonella in lacrime: la richiesta al GF Vip

A questo punto, Antonella è scoppiata a piangere e ha fatto una richiesta al GF Vip:

“Visto che tutti quanti hanno le sorprese, vorrei mio padre o mia madre, per favore. Tutti ricevono tantissime sorprese e io non vedo nessuno da ottobre. Per favore, sono qui da cinque mesi a sopportarne di tutti i colori”.

Dopo la puntata, la Fiordelisi e Donnamaria hanno provato a chiarire e si sono scambiati un timido abbraccio.