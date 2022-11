GF Vip, Donnamaria e il segreto di Antonino: "Se questa cosa esce fa una figura di m***"

Edoardo Donnamaria si è confrontato con Oriana Marzoli dopo che Antonino Spinalbese ha deciso di troncare la loro liaison, e a seguire si è scagliato contro l’hair stylist.

Edoardo Donnamaria: il segreto di Antonino

Oriana Marzoli si è confidata con Edoardo Donnamaria al GF Vip e il coinquilino ha cercato di confortarla dopo quanto accaduto tra lei e Antonino Spinalbese (che ha troncato la loro liaison paragonandola a una Porsche e affermando che lui sarebbe alla ricerca di una Ferrari). Oriana avrebbe lasciato intendere a Edoardo che lei e Antonino nella casa del reality show abbiano avuto un rapporto completo e questo ha mandato su tutte le furie il coinquilino, che si è scagliato senza mezzi termini contro l’hair stylist:

“Però sei scema, Antonella non si sarebbe mai concessa se avesse avuto dubbi su di me.

Antonella tu lo sapevi? E perché non me l’hai detto? Se Antonella non fosse stata sicura non sarebbe andata oltre e non va comunque anche adesso”, ha detto Edoardo, e ancora: “Lo so che lui non è sicuro, ma non si fa così. Lasciamo perdere non mi far parlare di questa cosa. Sì vabbè la figlia, sì certo. Ma poi qui fa una figura di M se esce tutto, è un casino se esce.

Meglio che non ne parlo di questa cosa, perché ne parlerei solo male fidati. Però adesso è meglio che cambiamo discorso“.

Nel frattempo sul web si sono scatenate numerose polemiche contro Spinalbese proprio per il modo in cui ha trattato Oriana, che è scoppiata a piangere. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori svilippi e se i due avranno altre occasioni pe confrontarsi.