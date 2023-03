Gf Vip, Donnamaria squalificato: perché in studio non c'era

In seguito alla squalifica, a Edoardo Donnamaria non è stato concesso di venire in studio: perché non è accaduto a Ginevra Lamborghini?

Alfonso Signorini lo aveva annunciato e così è stato. Per il Grande Fratello Vip è iniziato un nuovo corso. Ricordiamo che nella diretta andata in onda giovedì 9 marzo sono stati ben due i gieffini ad aver pagato questa linea rigorosa: Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria.

Quest’ultimo è stato squalificato per via del suo atteggiamento aggressivo tenuto con la schermitrice Antonella Fiordelisi. Eppure proprio riguardo a ciò, c’è stata una criticità che ha fatto discutere parecchio: Donnamaria, al contrario di Ginevra Lamborghini, non è stato fatto venire in studio: che ci si creda o meno, si tratta di casi che si distinguono per un aspetto non certo trascurabile.

Gf Vip, Donnamaria squalificato dal gioco: i precedenti

Nel corso di queste sette edizioni del Grande Fratello Vip ci sono stati altri casi di Vip che hanno dovuto abbandonare il reality a seguito di una squalifica. Ricordiamo ad esempio Riccardo Fogli, che non è rimasto dentro nella casa, nemmeno 48 ore, senza dimenticare Fausto Leali, la cui squalifica è scattata dopo che quest’ultimo ha pronunciato frasi razziste contro Enock Barwuah o ancora Salvo Veneziano, squalificato per aver detto delle dichiarazioni di stampo sessista su Elisa De Panicis.

Perché Edoardo Donnamaria non era in studio a differenza di Ginevra Lamborghini

In questa edizione, almeno all’apparenza, c’è stata tuttavia la sensazione che le regole su questo fronte non fossero più così fiscali, ragion per cui a Ginevra Lamborghini, in seguito al caso Marco Bellavia, è stato concesso di tornare in studio, tanto che puntata dopo puntata ha avuto e sta avendo un ruolo centrale.

Da ricordare che tempo addietro questa decisione era stata criticata anche dallo stesso Salvo: “Questa è anche una presa in giro per gli squalificati degli anni scorsi che sono stati tagliati fuori da molti programmi televisivi […] Due pesi e due misure”, ha dichiarato l’ex gieffino qualche mese fa. Ma torniamo alla domanda iniziale: perché Edoardo Donnamaria non era in studio? Allo stato attuale potrebbe non esserci una risposta univoca a questa domanda. Stando a quanto ha fatto notare Fanpage.it questa decisione sarebbe frutto della nuova linea rigorosa di Mediaset e del resto non può che essere così.