L’ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente difficile per Antonella Fiordelisi.

L’ex schermitrice ha scoperto che Edoardo Donnamaria ha avuto comportamenti parecchio ambigui con Nicole Murgia. Appena i riflettori si sono spenti, l’ex volto di Forum ha tentato un approccio mentre lei dormiva nel suo letto.

Antonella Fiordelisi ha vissuto l’ultima puntata del GF Vip con le lacrime agli occhi, dall’inizio della diretta alla fine, per colpa di Edoardo Donnamaria.

Appena i riflettori si sono spenti, la Vippona si è sfogata con Davide Donadei e Sarah Altobello. Poco dopo, è andata a dormire e, inaspettatamente, il fidanzato ha tentato un approccio, dando una piccola speranza ai Donnalisi.

Lo sfogo di Antonella prima del riavvicinamento di Donnamaria

Prima del riavvicinamento di Donnamaria, Antonella si è sfogata con Sarah e Davide:

“Io ci speravo, ma invece ho visto che non gliene frega un cavolo. Anche per come mi sta trattando adesso.

Non vuole proprio recuperare, mi ha presa in giro. Anche in puntata mi ha presa in giro quando ha detto che non gli piaccio perché l’ho trattato male, non è vero è lui che mi tratta male. Lo fa apposta per fare la vittima. […] Non ha neanche rispetto per quello che almeno c’è stato. Se tu non vuoi stare più con me, non mi trattare così. Io non lo tratto così a lui.

Si avvicina e mi manda le frecciatine. Io non parlo male di lui, non lo provoco”.

Il comportamento infantile di Donnamaria

Appena Antonella si è accorta dell’arrivo di Donnamaria ha proseguito a dormire. Edoardo, dal canto suo, non ha mollato e si è infilato nel suo letto. Un comportamento infantile che da un lato ha riacceso la speranza nei Donnalisi, mentre dall’altro ha fatto infuriare i fan che cedono l’atteggiamento del Vippone a dir poco infantile.

In diretta fa il grande uomo, offendendo la sua fidanzata, poi in piena notte cerca il suo corpo.