Caos nella Casa del GF Vip.

Antonella Fiordelisi ha scoperto che Edoardo Donnamaria ha palpato il seno di Nicole Murgia ed è finita in lacrime. Lui l’ha lasciata in diretta, poi ci ha ripensato.

GF Vip, Donnamaria tocca il seno di Murgia: la reazione di Antonella

Prosegue la soap opera del GF Vip 7, che vede come protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, nel corso dell’ultima diretta, ha scoperto che nella famosa notte del Van, il fidanzato ha toccato il seno di Nicole Murgia.

L’ex schermitrice, ovviamente, è finita in lacrime e ha dato vita ad una scena madre. Chiamata in confessionale da Alfonso Signorini ha esclamato:

“Edoardo mi ha detto che ha toccato le t**e della Murgia quella sera nel van. Ma lo dice adesso? Perché non l’ha detto subito? Poi mi fa le prediche su tutto. Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto. Mi dispiace per i Donnalisi perché so che siamo seguiti e siamo amati, ma non mi interessa del gioco”.

GF Vip: Donnamaria lascia Antonella

La Murgia, messa spalle al muro, ha così spiegato la faccenda: “Parlavamo di chirurgia plastica.

Edoardo ha fatto una battuta sul fatto che non avesse mai visto tanti seni rifatti tutti insieme e mi ha detto che il mio seno era duro quindi l’ha toccato con un dito e poi ha capito che erano morbide“. Donnamaria ha immediatamente sottolineato che si trattava di un gioco privo di malizia. Poi, di punto in bianco ha mollato Antonella:

“Io e la Murgia siamo affettuosi come sono affettuoso con altre persone. La relazione con Antonella, se la vedo razionalmente, è finita da un mese“.

Edoardo ci ripensa e torna da Antonella

Dopo lo show in diretta, Edoardo ha parlato di quanto accaduto con gli amici, ignorando Antonella. In piena notte, però, è tornato sui suoi passi. Si è infilato nella camera da letto dove stava dormendo la Fiordelisi e ha tentato un approccio. I Donnalisi sono davvero finiti? La soap opera – in pieno stile Beautiful – prosegue.