Dopo la gaffe su Putin, Dana Saber ha commesso un altro scivolone.

La concorrente del GF Vip ha ammesso che vorrebbe farsi ritrarre per il calendario del reality in tenuta da militare, con tanto di kalashnikov tra le mani.

GF Vip, Dana: la gaffe sul kalashnikov

Entrata al GF Vip da qualche settimana, Dana Saber continua a far discutere. Prima ha commesso uno scivolone su Vladimir Putin, ammettendo che è il suo ideale di uomo, poi ha tirato in ballo i kalashnikov, ma procediamo con ordine.

La produzione del reality più spiato d’Italia ha chiesto ai concorrenti di impegnarsi per il calendario del 2023: “Attenzione! I VIP verranno tenuti d’occhio, il loro operato sarà giudicato, in bene e in male. I concorrenti dovranno riflettere, organizzare e creare il calendario del nuovo anno, ideando sia lo stile, sia il tema, e la realizzazione degli abiti. Il GF Vip può fornire un aiuto, ma la missione deve essere portata a termine dai Vip“.

E’ proprio partendo dalla missione assegnata dalla produzione che Dana ha commesso lo scivolone.

Le parole di Dana sconvolgono anche i Vipponi

Dana, mentre discuteva con gli altri concorrenti del “mood” del calendario 2023, ha ammesso:

“Io vorrei farmi, io vorrei vedermi in un’immagine con un kalashnikov, sì e poi vestita militare”.

A sentire le sue parole, i Vipponi sono apparsi tutti sconcertati. Perfino Antonella Fiordelisi, sua grande amica, si è coperta il volto con le mani.

Le critiche dei fan a Dana Saber

Il desiderio di Dana di farsi immortalare vestita da militare con un kalashnikov tra le mani ha lasciato tutti senza parole. Su Twitter piovono commenti contro di lei: “In questo momento di guerra che stiamo attraversando, avere come idolo Putin e volersi fare foto con il kalashnikov in mano è vomitevole veramente…

questa è Dana” oppure “Ma potete sostenere una tizia il cui uomo ideale è Putin e che per il calendario dice di volersi vestire militare con un kalashnikov? Non so siete a conoscenza di chi è Putin e della guerra che c’è in corso…” o ancora “Prima Putin, adesso il kalashnikov… La donna con la testa di cavallo e tutti che la votano. A I U T O“.