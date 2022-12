Gf Vip, dure critiche di Luca Onestini a Nikita: "Si vittimizza. Cerca di trovarmi cose negative"

Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip.

Luca Onestini durante uno sfogo con Oriana Marzoli ha riservato delle critiche verso la gieffina Nikita Pelizon. L’ex corteggiatore di Uomiini e Donne sostiene che Nikita si sia vittimizzata e che sarebbe stata illusa: “Mi diceva che le stava bene, come stavamo vivendo la cosa. Ora si vittimizza, dice che l’ho illusa, lascialo proprio stare questo argomento qua perché non ci sono le basi”, ha osservato.

Gf Vip, Luca Onestini su Nikita Pelizon: “Cerca di trovarmi cose negative”

A ciò Onestini ha anche aggiunto che Nikita lo starebbe rendendo una persona negativa di fronte agli occhi delle altre persone: “Cerca di trovarmi delle robe negative. Cose che prima non pensava. Mi ha scritto una lettera in cui mi descriveva come una persona super empatica, super sensibile, super incredibile e ora mi sta dipingendo come il peggio. A tutto quello che faccio deve dare sempre delle connotazioni negative”.

“Nikita? La stavo conoscendo”

Non ultimo Onestini ha sottolineato l’importanza di voler conoscere bene la persona: “Se avessi avuto quella cosa che capisco che mi piace una persona, ci sarei andato. Però, mi permetto di voler conoscere prima la persona. Se capisco che una persona mi piace perché non mi devo sbilanciare?”

La gieffina si è invece confidata con George Ciupilan: “Ho sbagliato a mettere l’attrazione fisica al primo posto”. Ha infine affermato: “Mi pento di essermi esposta, ma ormai l’ho fatto”