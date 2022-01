GF Vip e C’è Posta per Te, stop a Febbraio: i motivi

Il GF Vip e C'è Posta per Te subiranno una settimana di stop a Febbraio a causa del Festival di Sanremo.

Il Grande Fratello Vip 6 e C’è Posta per Te subiranno un brusco stop durante la prima settimana di febbraio.

GF Vip e C’è Posta per Te: lo stop

Durante la prima settimana di febbraio sia lo show condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip 6, e C’è Posta per Te, show condotto da Maria De Filippi, subiranno una settimana di stop.

Il motivo? Proprio durante quella settimana andrà in onda il Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, e pertanto lo show di Signorini non andrà in onda il lunedì e il venerdì della prima settimana di febbraio, mentre lo show di Maria De Filippi salterà l’appuntamento del 5 (durante il quale si svolgerà la finale della kermesse).

GF Vip: la finale

La finale del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini andrà in onda probabilmente durante le prime settimane di marzo.

Come l’edizione precedente questa sesta edizione del reality show è andata avanti per ben 5 mesi e infatti i concorrenti del programma sono a dir poco estenuati dalla permanenza all’interno della Casa (dove, nel frattempo, sono entrati nuovi concorrenti vip). In tanti non vedono l’ora di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione del programma (il precedente, dell’edizione numero 5, era stato Tommaso Zorzi).

GF Vip: le novità

Nella casa del reality show sono in atto liti e tensioni tra i concorrenti, specie dopo le ultime novità che hanno interessato Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo si è attirata contro una bufera per le sue frasi razziste contro Lulù Hailé Selassié, ma il reality show ha deciso di non prendere provvedimenti. La questione ha sollevato una bufera e in tanti tra i fan del programma (e gli stessi concorrenti) hanno mostrato la loro indignazione per quanto accaduto.

La vicenda avrà ulteriori risvolti durante le prossime settimane?