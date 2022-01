Gf Vip, ecco quanto costa il vestito di Adriana Volpe

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha indossato un abito pazzesco che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco quanto costa.

Adriana Volpe, insieme a Sonia Bruganelli, sta accompagnato Alfonso Signorini nella lunga sesta edizione del Grande Fratello Vip. Puntata dopo puntata riesce sempre a stupire il pubblico da casa con look stratosferici e davvero particolari. Per la 34esima puntata del reality show di Canale 5, a conduttrice sceglie un mini abito con cintura di Elisabetta Franchi.

Come accade sempre per i vestiti della celebre stilista italiana, in tante si sono cheiste quale è la cifra che dovrebbero spendere per avere quel capo nel loro armadio.

Quanto costa l’abito di Adriana Volpe?

Dopo una lunga ricerca sul sito ufficiale della stilista, si è scoperto che l’abito indossato da Adriana Volpe, nello studio del Grande Fratello Vip, costa 336 euro. È un prezzo scontato visto che, prima della stagione dei saldi, costava 460.00 euro. Non è disponibile solo nella versione bianca, quella scelta dall’opinionista, ma anche nelle colorazioni nero, beige, azzurro e marrone.

Colori, insomma, adatti ad ogni stagione e must di questo anno.

I dettagli dell’abito di Adriana Volpe

Per quanto riguarda i dettagli, si tratta di un abito in crepe con effetto frisè. Nella parte superiore notiamo motivo con delle mostrine sulle spalle. Invece, la gonna è formata da una baschina che si apre al fondo, attraverso un morbido godet. In vita, l’abito è adornato da una bellissima cintura dorata. Infine, non mancano le tasche laterali con i bottoni.

Un abito, insomma adatto ad ogni forma di occasione.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Adriana Volpe condivide la sua poltrona di opinionista con un altro pezzo grosso, Sonia Bruganelli. È evidente che tra le due donne non ci sia tanta simpatia. Bisogna però dire che, con il passare delle settimane, l’atmosfera si è placata e le due pare abbiano disteso le armi. Chissà cosa succederà fino alla fine di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip.