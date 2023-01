Non si placa la tensione che c’è nella casa del Gf Vip.

Nel corso della puntata di lunedì 30 gennaio c’è stata una liste piuttosto accesa tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisii: “Ho la sensazione che lei stesse cercando di farmi passare per una persona che non ero e per essere lei la vittima”, ha dichiarato il gieffino. Intervenuta in difesa di Antonella, Sonia Bruganelli.