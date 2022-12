Gf Vip, Edoardo attacca Antonino: "Ha portato a letto Oriana e poi l'ha lasciata"

La tregua tra Antonino ed Edoardo è durata poco. Il volto di Forum ha criticato l'ex di Belen per via del comportamento con Oriana.

Tornano a scoccare le scintille tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese.

L’ex di Belen ha infatti lasciato Oriana Marzoli poco dopo essere stato a letto con quest’ultima. Questo comportamento nei confronti della gieffina non è stato preso bene dal volto di Forum, tanto che nei confronti del parrucchiere ha speso parole non poco dure. “Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti”, è quanto ha dichiarato mentre si sfogava con alcuni coinquilini della casa.

Gf Vip, il duro attacco di Edoardo nei confronti di Antonino

Il volto di Forum, senza troppo girarci intorno ha affermato: “Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti. La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. Ha visto una bella che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tr*****a e poi l’ha mollata. Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero nulla. Questo per riuscire nello scopo di portarla a quel punto.

Lei però aveva davvero un interesse e lui come l’ha smollata? Con la scusa che lei non è abbastanza profonda e non ha reagito come voleva alle frasi sulla figlia. Io questa cosa l’ho fatta da ragazzino e credo anche molti altri uomini. Poi a 23 anni le cose sono cambiate. Quando sono stato male per amore per una cosa simile non l’ho più fatto. Se vedevo che una ragazza era coinvolta e io non ricambiavo, nemmeno ci provavo a concludere”.

“Antonella mi ha dato torto”

Nel proseguire con la sua riflessione Donnamaria ha spiegato che di questa questione ne ha parlato con Antonella Fiordelisi, ma quest’ultima ha dato ragione a Spinalbese:

“Ecco di questo discorso ho parlato anche con Antonella e lei mi ha dato torto e ha dato ragione a lui. Io le ho detto ‘Guarda che è chiaro che lui se la voleva s***à e poi l’ha mandata a f*****o.

Quello secondo me è sbagliato e non se fa’. Lei lo difendeva a spada tratta dicendo ‘no ma lui è stato bravissimo che l’ha mollata, avrebbe potuto usare la ship e non l’ha fatto’. Io continuavo a dirle ‘per me è un comportamento di me**a, uno che ti tromba e poi il giorno dopo ti dà un calcio nel c**o è orrendo”.