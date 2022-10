GF Vip, Edoardo bacia Alberto: De Pisis ha un crollo

GF Vip, Edoardo stuzzica e bacia Alberto: De Pisis ha un crollo dopo le parole di Antonino Spinalbese.

Complice un po’ di buona musica e qualche bicchiere di vino, l’atmosfera del GF Vip 7 si è scaldata. Edoardo Donnamaria ha baciato Alberto De Pisis e, poco dopo, l’ex di Taylor Mega ha avuto un crollo.

Al GF Vip, dopo la strigliata sul caso Marco Bellavia, i concorrenti hanno provato a rilassarsi con un po’ di musica e qualche bicchiere di vino. Complice l’atmosfera della festa, Edoardo Donnamaria ha baciato Alberto De Pisis. Quest’ultimo, poco prima, aveva confessato di essersi preso una bella cotta per l’ex volto di Forum. Il bacio, quindi, non ha fatto altro che accelerare l’innamoramento. Alcuni Vipponi si sono resi conto della cosa e hanno provato a parlare con Alberto.

Antonino Spinalbese, dopo aver visto il bacio di Edoardo, ha provato a parlare un po’ con Alberto. L’ex di Belen ha fatto un’analisi lucida della situazione:

De Pisis, spalle al muro, ha ammesso:

“Sì a me piace. Io gli ho anche detto che non sono geloso per non dargli la soddisfazione, ma è perché non voglio affrontare l’argomento”.