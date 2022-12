GF Vip, Edoardo con le mani sotto la gonna di Antonella: fan in rivolta

GF Vip, Edoardo con le mani sotto la gonna di Antonella: fan in rivolta

GF Vip, Edoardo con le mani sotto la gonna di Antonella: fan in rivolta

GF Vip, Edoardo Donnamaria con le mani sotto la gonna di Antonella Fiordelisi: fan in rivolta.

Una nuova polemica ha investito Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

L’ex volto di Forum, ignorando le telecamere, ha messo le mani sotto la gonna della sua fidanzata, regalando ai fan una scena da censura.

GF Vip: Edoardo con le mani sotto la gonna di Antonella

Dopo l’ennesima lite, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono tornati ad andare d’amore e d’accordo. I due piccioncini si sono anche abbandonati ad un attimo di passione, che l’ex schermitrice ha bloccato prima che diventasse una scena da censura.

L’ex volto di Forum, mente la sua fidanzata era a cavalcioni sopra di lui, ha infilato le mani sotto la gonna, palpando per bene il suo lato B.

Antonella frena Edoardo: il video è virale

“Mi rompi le calze!“, ha esclamato Antonella quando ha sentito le mani del suo fidanzato sotto la gonna. Edoardo, ignorando le telecamere, ha risposto: “Che f***a che sei…“. Rendendosi conto che la situazione poteva davvero diventare bollente, la Fiordelisi è scesa dal suo stallone e gli ha proposto di andare con gli altri in cucina.

Donnamaria, deluso, ha replicato: “No, sto qui, mi riposo un po’. Non mi va di fare la torta“.

La reazione dei fan

Il video del momento bollente è immediatamente diventato virale sui social. I fan del GF Vip, quasi in massa, si sono scagliati contro Edoardo e Antonella, definendoli “spudorati“, “sfacciati” e “vergognosi“. Qualcuno si è addirittura chiesto: “Ma il padre (della Fiordelisi, ndr) non mette like a questo video?“.