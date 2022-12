GF Vip, Edoardo contro Antonella: "Imbecille, mi ha rotto e voglio uscire"

Ancora una discussione infuocata al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

L’ex volto di Forum si è sfogato con alcuni compagni di avventura e ha minacciato di lasciare la Casa più spiata d’Italia.

GF Vip: Edoardo contro Antonella

Giorni difficili al GF Vip per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice sta mettendo a dura prova la pazienza del neo fidanzato e il ragazzo è davvero arrivato al limite. Dopo l’ennesima lite causata dalla gelosia, il Vippone si è sfogato con Luca Onestini e Nikita Pelizon, minacciando di lasciare il gioco.

Edoardo ha esordito:

“Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Mamma mia me ne vorrei andare adesso. P**ca pu**ana prendo ed esco dalla porta. Non sto bene qua dentro”.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

Edoardo, visibilmente nervoso, ha proseguito:

“Cosa non mi fa stare bene? Queste cose con lei, le sue cavolate. Sempre le stesse cose le stesse dinamiche. Sono pieno po**a tr**a. M’ha rotto il c***o. Mi manca proprio l’aria non so come dirti. Se fossimo fuori, alla decima volta che mi rompi il ca**o io prendo e non mi vedi per 2 giorni. Io la vedo qui che parla dei cavoli miei con altri e vado su tutte le furie. Fa delle cose che non sopporto. Fuori di qui io le avrei già detto ‘senti bella se vedemo tra qualche giorno’. Qui invece mi tocca stare dentro e non posso fare nulla. O prendo a capocciate il muro o mi sfogo a parlare”.

Donnamaria non sopporta più il comportamento infantile di Antonella e ancora una volta è esploso a causa delle sue tattiche con Antonino Spinalbese.

GF Vip: Edoardo geloso di Antonella e Antonino

Edoardo ha concluso tirando in ballo ancora una volta le camice di Antonino. Ha tuonato: