Gf Vip, Edoardo contro Attilio: "Non etichettare Antonella"

Acceso diverbio tra Edoardo Donnamaria e Attilio Romita nella casa del GF Vip.

I due gieffini si sono scontrati nel reality di Canale Cinque per via di un pensiero del giornalista nei confronti di Antonella Fiordelisi, mal digerito dallo speaker romano.

Edoardo contro Attilio: cosa è accaduto al GF Vip

Antonella Fiordelisi continua a prendersi il centro dinamiche della settima edizione del Grande Fratello Vip. Come riportato dal portale Biccy, nelle ultime ore Edoardo Donnamaria si è scagliato duramente contro l’ex mezzobusto del TG1 Attilio Romita, che ha definito la modella campana “La ragazzetta di Instagram”.

Un appellativo che non è andato già allo speaker radiofonico, entrato in difesa della Fiordelisi.

Niente etichette

Dopo aver portato alla luce il problema, Edoardo ha alzato i toni contro il giornalista: “Stai attento alle percezioni che le persone al di fuori hanno di te. Non puoi etichettare Antonella come “la ragazzetta di Instagram”. Sto difendendo un principio perché qua stanno dicendo che le persone che hanno successo possono parlare e le altre no”.

La replica a tono del giornalista

Attilio Romita però non ha accettato l’opinione di Edoardo e ha replicato a Donnamaria: “Daniele non si merita da una ragazza, né da nessuno, di essere maltrattato perché è un bravo ragazzo. A me dà fastidio il modo con cui hai affrontato il tema dell’anta dell’armadio”. Sale la tensione nella casa del Grande Fratello Vip.