GF Vip, Edoardo dà della "zocc***" ad Antonella: il padre di lei commenta

Stefano Fiordelisi, papà di Antonella, ha commentato le frasi poco felici che Edoardo Donnamaria ha rivolto a sua figlia.

Strano ma vero, l’uomo non si è scagliato contro l’ex volto di Forum, ma si è detto “orgoglioso” di lui.

GF Vip, Edoardo dà della “zocc***” ad Antonella

Nel cuore della notte, Edoardo Donnamaria si è sfogato a lungo con Oriana Marzoli. Dopo l’ultima lite con Antonella Fiordelisi, il ragazzo inizia ad accusare il colpo, tanto che sta maturando l’idea di allontanarsi da lei. Ha dichiarato:

“Le ho spiegato mille volte che mi dava fastidio se faceva la cretina con Antonino. Ma lo dico perché lei all’inizio voleva Antonino. Lei ha avuto un passato con Antonino che mi ha fatto stare male. Se lei lo usa per provocarmi è gravissimo. Simile anche a un tradimento. Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ha fatto la zo***a con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava e gli faceva le carezze”.

I fan di Antonella si sono immediatamente scagliati contro Edoardo, soprattutto per averla definita “zo***a“. Il padre della Fiordelisi, invece, ha commentato le parole di Donnamaria in modo piuttosto strano. L’uomo, via social, ha dichiarato:

“Buongiorno. Sì, ho ascoltato e letto. Ma Edoardo non va ascoltato e letto. Va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere. Ed io sono ORGOGLIOSO che sia quell’uomo. E che sia nella vita di mia figlia. Dobbiamo essere orgogliosi entrambi”.

Il padre di Antonella difende Edoardo

Il padre di Antonella ha candidamente difeso Edoardo, sottolineando che lui “non va ascoltato e letto“, ma “capito e sostenuto“. I fan della Fiordelisi, ovviamente, non sono d’accordo con lui e non capiscono la sua presa di posizione.