GF Vip, Edoardo Donnamaria furioso con Antonino: "Da denuncia!"

Nelle ultime ore Edoardo Donnamaria è tornato a scagliarsi contro Antonino Spinalbese al GF Vip.

Edoardo Donnamaria contro Antonino Spinalbese

Al GF Vip la tensione è alle stelle tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria e, nelle ultime ore, il fidanzato di Antonella Fiordelisi è tornato a gettare pesanti accuse contro l’hair stylist. Edoardo ha anche confessato a Oriana Marzoli di essere certo che Antonino volesse solamente sfruttarla.

“Ti posso solo dire che ha fatto cose pesantissime e non esagero, non è che mi sfogo, sono molto lucido.

Fuori di qui se fossero successe certe cose le alternative erano due: o je menavo o lo denunciavo! Solo queste due soluzioni avrei avuto. E lui si attacca al fatto che gli ho detto che è un po**o. Senti Oriana a te non l’avevo mai detto, ma adesso lo dico pure a te. Sappiamo quello che avete fatto sotto le coperte e che il giorno dopo era più freddo. Poi la cosa della figlia e lui fa ‘ah ecco allora tu non sei sensibile e io mi allontano, non sei la donna per me’.

Quello lì voleva solo sc****ti e poi mandarti a quel paese. Non c’è da girarci intorno e tirare in ballo la sensibilità e la profondità di una donna. Lui aveva un solo scopo e ha avuto quello che cercava”, ha detto Edoardo fuori di sé dalla rabbia.

Al GF Vip Edoardo ha anche avuto una furibonda lite con Antonella Fiordelisi che, gelosa nel vederlo parlare con Oriana Marzoli, si è avvicinata proprio a Antonino.

I due riusciranno a chiarirsi prima della fine del programma?