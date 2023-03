GF Vip, Edoardo Donnamaria scioccato dalle parole di un concorrente: "In che senso?"

Al GF Vip Edoardo Donnamaria si è mostrato scioccato per le parole di un altro concorrente, che credeva di poter essere tra i finalisti del reality show.

Edoardo Donnamaria scioccato: i motivi

Nell’ultima diretta del GF Vip sono stati decretati alcuni dei finalisti che riusciranno ad arrivare verso la finalissima del reality show, attesa per il 4 aprile. Davide Donadei si è detto deluso per non essere rientrato ai finalisti e ha anche affermato di essere convinto di essere tra i favoriti del pubblico. Ascoltando le sue lamentele, Edoardo Donnamaria si è mostrato scioccato. “In che senso?”, ha chiesto al collega del reality show, che ha tuonato: “Ho avuto percezioni super positive dallo studio, ho sentito cori fare il mio nome”, ha dichiarato Davide che, a quanto pare, credeva di essere tra i tre concorrenti più forti del reality show.

Sui social in molti hanno reagito come Edoardo Donnamaria e si sono scagliati contro Davide che, a quanto pare, non terrebbe il pubblico in pugno come ha dato prova di credere.

La finale del reality show condotto da Alfonso Signorini si avvicina ormai a passi da gigante, e in tanti si chiedono chi tra i concorrenti riuscirà a portare a casa la vittoria.