GF Vip, Edoardo Donnamaria si struscia su Gegia: bufera in rete

Edoardo Donnamaria è stato travolto dalle critiche per un comportamento da lui avuto nella casa del GF vip.

Durante l’ultima festa nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria si è strusciato su Gegia, che era sdraiata su un lettino. La questione ha sollevato un putiferio in rete.

Edoardo Donnamaria si struscia su Gegia

Nei giorni scorsi Edoardo Donnamaria è finito agli onori delle cronache per il suo coming out al GF Vip e per il suo interesse verso Antonella Fiordelisi.

Nelle ultime ore però il concorrente è finito nell’occhio del ciclone per un episodio che non è sfuggito al pubblico della rete: durante una serata di festeggiamento nella casa del GF Vip si è sdraiato sopra a Gegia – che a sua volta si stava riposando sopra un lettino – e ha iniziato a strusciarsi su di lei. La questione ha sollevato un putiferio in rete e in tanti si sono scagliati contro Donnamaria e contro la produzione del reality show per non aver preso provvedimenti per via dell’episodio, che in molti hanno reputato a dir poco offensivo per il pubblico femminile e anche fraintendibile e pericoloso.

La produzione del programma romperà il silenzio in merito alla questione?

Nei giorni scorsi un episodio simile aveva visto protagonisti Sara Manfuso e Ciacci. Il costumista aveva inavvertitamente toccato il sedere della coinquilina che, sul momento, era scoppiata a ridere. Soltanto durante la diretta Sara Manfuso ha ritirato fuori l’argomento, affermando che Ciacci l’avesse ferita e umiliata senza neanche rendersene conto. La questione era progressivamente degenerata e si era conclusa con l’ordine fatto da Signorini a Sara di lasciare lo studio.